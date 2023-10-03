Skoda готова представить новый Kodiaq – он будет экономичнее
Skoda Kodiaq второго поколения будет представлен завтра. Но уже сегодня о кроссовере известно много чего интересного.
Например, он сделан не на платформе MQB A2, а на MQB Evo, которая стала основой для VW Golf, Cupra Formentor и Skoda Octavia.
Во внешности традиционные элементы дизайна Skoda (выступ на капоте и вертикальные полоски решетки радиатора) сочетаются, например, с новой изогнутой линией, проходящей чуть выше порогов.
Главные изменения в дизайне нового Kodiaq, похоже, сзади. Здесь установлены узкие задние фонари и темная стойка, которая создают эффект парящей крыши. На двери багажника Kodiaq появилась надпись «Skoda».
Центральной частью салона стал 13-дюймовый отдельно стоящий сенсорный экран, под которым расположены новые умные циферблаты Skoda.
Рычаг коробки переключатель передач перенесен с центральной консоли на рулевую колонку, а его обычное место занято беспроводной зарядкой для двух смартфонов.
Также Kodiaq будет комплектоваться зонтиком и удобным скребком для льда, прячущимися в водительской двери.
Линейка силовых агрегатов расширится – добавятся подключаемый гибрид (запас хода только на электротяге составит около 10 км) и мягкий гибрид.
Автомобиль будет немного длиннее нынешнего Kodiaq, а также получит более вместительный багажник на 910 литров (было 835 литров). Можно будет заказать и семиместную версию кроссовера.
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Фото: Skoda
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Отзывы о Skoda Kodiaq (2)
Вместительный
1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.
Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((