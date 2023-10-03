Черная крыша, камера, hands-free – на Весту вернулись утраченные опции

АВТОВАЗ запускает Весту с двухцветной окраской кузова и обновленной аудиосистемой

Комплектации флагманской модели Lada Vesta с двухцветной окраской крыши, камерой заднего вида и функцией hands-free в аудиосистеме начнут сходить с конвейера в Тольятти уже 5 октября, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Судя по всему, заводу постепенно удается возвращать утраченные ввиду санкционных последствий компоненты, материалы и технологии. Так, варианты с черной крыши были у Весты только в дорестайлинговом исполнении, выпускавшемся до февраля 2022 года в Ижевске.

Теперь же и обновленные машины тольяттинской сборки получат таковые. Контрастную крышу включат в комплектацию Techno, цены на нее будут стартовать от 1 702 900 рублей.

Также в комплектацию Techno, как и в более простую Enjoy, вернется камера заднего вида. Обновленная таким образом версия Enjoy оценивается заводом в 1 560 900 рублей.

А в стоящую еще на ступеньку ниже комплектацию Life добавили микрофон с функцией hands-free. рекомендованная заводом цена на версию Life с расширенным функционалом аудиосистемы составляет 1 500 900 рублей.

Пресс-служба завода напоминает, что базовая цена модели Lada Vesta не менялась с мая, когда стартовали продажи обновленной версии, и по-прежнему составляет 1 239 900 рублей.

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Фото: АВТОВАЗ