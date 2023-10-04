Эта марка не успела появиться в России, а уже (!) вошла в топ-10 продаж

Бренд Tank вошел в десятку лучших по продажам новых машин в РФ

Один из брендов компании Great Wall, специализирующийся на полноприводных кроссоверах и внедорожниках Tank, присутствует в России с начала 2023 года. Однако старт первых моделей (особенно – Tank 300) оказался столь успешным, что марка уже дважды вошла в топ-10 по продажам новых машин.

Об этом стало известно при подведении итогов продаж за последнюю неделю сентября, когда дилеры смогли продать 382 автомобиля бренда Tank.

Это позволило марке подняться на десятую строчку в рейтинге компаний-лидеров. Интересно, что это уже второе попадание бренда в топ-10, впервые это случилось месяц назад, в конце августа – начале сентября.

В целом же рынок легковых автомобилей восстанавливается, после двухнедельного падения вновь показывая рост: за последнюю сентябрьскую неделю продажи увеличились на 13%, до 26 847 экземпляров.

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Источник: Автостат