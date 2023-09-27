Российский авторынок вторую неделю подряд демонстрирует устойчивое снижение

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«Автостат» обнародовал неутешительную статистику падения продаж легковых авто

Рынок продажи автомобилей в России на протяжении последних двух недель демонстрирует устойчивое снижение потребительского спроса. Такими данными поделились эксперты агентства «Автостат» со ссылкой на статистику компании «Паспорт промышленный консалтинг».

Уточняется, что по итогам периода с 18 по 24 сентября текущего года в масштабах России было продано 28 702 экземпляра автомобильной техники.

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Двумя неделями ранее этот показатель составил 30 791 единиц, а за прошлую неделю – 29 030 шт.

Согласно статистике, 83% от всех продаж автомобильной техники приходится на легковые автомобили — 23 795 единиц. На долю грузовых машин пришлось более 10% рынка, всего их продали 2 976 единиц. Чуть больше 6% продаж — у малотоннажных грузовых автомобилей LCV (1 787 шт.). Автобусы занимают остальные 0,5% (144 шт.).

Эксперты подчеркивают, что все сегменты авторынка демонстрируют устойчивое падение в сравнении с показателями прошлой недели. Причем самый большой минус у автобусов (-30%), легковые автомобили показали незначительное падение, всего в минус 0,4%. Продажи грузовиков и LCV упали на 3% за прошлую неделю. Другими словами, снижение в целом по рынку составило 1%.

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Источник: Autostat.ru

Фото: Depositphotos


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За РулемСветлана Тарасенко
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