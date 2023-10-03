Танки Абрамс устарели, не успев доехать до Украины

Везти тяжелые Абрамсы Киеву уже нет никакого смысла, говорят эксперты

Об этом говорит, в частности, военный эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель. Он указывает на то, что эти танки уже не годятся для современной войны, на острие развития которой сегодня стоит российская армия.

Уязвимость танков Абрамс возросла многократно всего за несколько месяцев, указывает Грессель. Еще год назад военные не заботились о такой угрозе, как дроны. Сегодня же ударные беспилотники (FPV-дроны, Ланцеты и т.п.) активно применяются российскими военными для эффективного уничтожения бронетехники, укреплений и живой силы противника. Кадры их применения публикуют многие российские Telegram-каналы.

Американский танк Abrams

Грессель предупреждает, что российские военные с помощью беспилотников будут быстро обнаруживать и уничтожать танки Абрамс, которые никак не защищены от угрозы такого типа. Посылать американские танки Киеву надо было раньше, пока у российских военных не было такого количества дронов, говорит военный эксперт. К тому же, Абрамсы имеют очень слабую защиту отсека МТО (это задняя часть танка, куда чаще всего и направляют дроны).

Также известно, что в броне Абрамсов используется обедненный уран, который при горении боевой машины выделяет чрезвычайно ядовитые вещества, отравляя тех, кто смог выжить после уничтожения танка.

Кроме того, скоро начнется осенняя распутица, и дороги в зоне проведения СВО станут непроходимыми для таких тяжелых машин, как Абрамс. Масса американского танка достигает 68,7 тонн (для сравнения, российский танк Т-90 весит 46,5 тонн).

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Фото: DPA/Picture-Alliance