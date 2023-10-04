УАЗ перерисовал свои модели с помощью нейросети – вот что получилось

Нейросеть перерисовала внедорожники УАЗ, и поклонникам марки это понравилось

Ульяновский автозавод опубликовал в соцсетях изображения различных моделей УАЗ, полученных с помощью нейросети. Особой дизайнерской задумки в этом нет – сопроводительный текст гласит, что постеры созданы, чтобы «поднять настроение и вдохновить на новые решения». Однако внешность автомобилей, сгенерированная искусственным интеллектом, получилась любопытной.

УАЗ СГР (он же «буханка») в одном из вариантов почти не изменился, разве что обзавелся оригинальными прямоугольными надфарниками. Зато во второй версии «буханка» получила сразу две новых задних двери, и обе – по левому борту! Напомним, у реального СГР задняя боковая дверь только одна – справа.

УАЗ Хантер в обоих версиях получил выпуклое (а не плоское, как в оригинале) лобовое стекло, оригинальную «маску» передка и вдобавок лишился фирменного скоса на рамке стекла задней двери – в версии от нейросети задние двери у Хантера практически прямоугольные.

Патриот же вернулся к прямоугольным фарам (похожая светотехника была у модели в начале 2000-х), обзавелся новой решеткой радиатора, а чуть «пополневшими» пропорциями и намеком на сдвижную заднюю дверь стал немного напоминать минивэн.

При этом все модели остались очень узнаваемыми. Публика реагирует на УАЗы из нейросети в основном позитивно – ставит огонечки и «пальцы вверх».

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Источник: УАЗ

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