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Эксперты составили топ-18 самых надежных кроссоверов и внедорожников в истории

Jeep Wrangler назван самым надежным внедорожником в истории по версии HotCars

Внедорожник Jeep Wrangle – самый надежный внедорожник всех времен и народов. Такой вывод сделали эксперты авторитетного ресурса HotCars.

Согласно итогам исследования, в списке самых беспроблемных кроссоверов и внедорожников в истории Jeep Wrangler значится как самая надежная машина. Даже современные модели соответствуют этому статусу, эксперты J.D. Power отдали ему 86 баллов из возможных 100.

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На втором месте расположился Ford Explorer. Эксперты назвали его идеальным семейным автомобилем, а степень его надежности оценили в 83 балла. В топ-3 самых надежных моделей сегмента SUV вошел и корейский кроссовер Kia Sportage. Его дебют состоялся еще в начале 90-х, и, спустя время, он достойно подтверждает это звание своей неуязвимостью.

Также в рейтинг самых надежных кроссоверов и внедорожников в истории вошли:

  • Buick Envision;
  • Chevrolet Suburban;
  • Mercedes-Benz G-Class;
  • Lexus LX;
  • Volvo XC90;
  • Toyota 4Runner;
  • Mitsubishi Pajero;
  • Toyota Sequoia;
  • Nissan Patrol;
  • Toyota RAV4;
  • Mazda CX-9;
  • Toyota Land Cruiser;
  • Honda CR-V;
  • Toyota Highlander;
  • Toyota Land Cruiser J70.

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Источник: Avtonovostidnya.ru

Фото: Unsplash

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