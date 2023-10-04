Эксперты составили топ-18 самых надежных кроссоверов и внедорожников в истории

Jeep Wrangler назван самым надежным внедорожником в истории по версии HotCars

Внедорожник Jeep Wrangle – самый надежный внедорожник всех времен и народов. Такой вывод сделали эксперты авторитетного ресурса HotCars.

Согласно итогам исследования, в списке самых беспроблемных кроссоверов и внедорожников в истории Jeep Wrangler значится как самая надежная машина. Даже современные модели соответствуют этому статусу, эксперты J.D. Power отдали ему 86 баллов из возможных 100.

На втором месте расположился Ford Explorer. Эксперты назвали его идеальным семейным автомобилем, а степень его надежности оценили в 83 балла. В топ-3 самых надежных моделей сегмента SUV вошел и корейский кроссовер Kia Sportage. Его дебют состоялся еще в начале 90-х, и, спустя время, он достойно подтверждает это звание своей неуязвимостью.

Также в рейтинг самых надежных кроссоверов и внедорожников в истории вошли:

Buick Envision;

Chevrolet Suburban;

Mercedes-Benz G-Class;

Lexus LX;

Volvo XC90;

Toyota 4Runner;

Mitsubishi Pajero;

Toyota Sequoia;

Nissan Patrol;

Toyota RAV4;

Mazda CX-9;

Toyota Land Cruiser;

Honda CR-V;

Toyota Highlander;

Toyota Land Cruiser J70.

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Источник: Avtonovostidnya.ru

Фото: Unsplash