Ретроновинка из Японии – Toyota Yaris от Mitsuoka

В Японии стартовали продажи Toyota Yaris в ретростиле Mitsuoka Viewt Story

Японский тюнер Mitsuoka запустил на внутреннем рынке продажи Toyota Yaris, дизайн которого выполнен в стиле ретро. По прогнозам автопроизводителя, до конца года планируется выпустить 40 экземпляров, а затем довести их ежегодное производство до 180 экземпляров.

В Японии стоимость Mitsuoka Viewt Story стартует от 3 476 000 иен (это примерно 2,28 млн рублей), самый дорогой полноприводный гибрид обойдется дороже — 4 290 000 иен (2,81 млн рублей). Раньше ретрохэтчбек Mitsuoka Viewt Story собирался на базе Nissan March, теперь он выпускается на платформе Toyota Yaris.

Toyota Yaris

Toyota Yaris Toyota Yaris

Японский производитель Mitsuoka Viewt Story предлагает большое количество вариантов исполнения: с передним или полным приводом, с вариатором или механической коробкой передач. Мощность мотора – 120 л.с.

Тюнинг включает в себя оригинальную оптику, модифицированные бамперы, багажную дверцу, новый штампованный капот и иную решетку радиатора. Детали выполнены из композитных материалов на основе смолы методом литья под давлением. На выбор покупателей широкий диапазон окраса кузова (12), а цвет салона можно выбрать из восьми оттенков.

Интересен тот факт, что предыдущее поколение ретрохэтчей выпускается поштучно из подержанных Nissan March. Сегодня на рынке представлены сразу две модификации Viewt, причем обе внешне напоминают Jaguar Mk II 1959 года выпуска. Отличия только в стоимости, оснащении и технологии сборки. В этом году хэтчбек Mitsuoka Viewt отметил свой 30-летний юбилей с момента выпуска первого автомобиля с конвейера.

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Источник: Mitsuoka-motor.com

Фото: Youtube