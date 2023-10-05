Мужчины катались по городу и клеили на остановки рекламу наркотиков

В Тамбовской области полиция остановила машину, перевозившую рекламу наркомаркета

В конце сентября сразу в несколько отделений полиции Липецка обратились граждане с одинаковыми сообщениями: на остановках общественного транспорта появились баннеры с рекламой интернет-магазина, торгующего наркотиками.

Сотрудники полиции «маркетинговую идею» не оценили и вскоре установили причастность к описанному явлению двух жителей Нижнего Новгорода 1999 и 2000 годов рождения.

«Подельники были задержаны в Тамбовской области, куда отправились из Липецка. При осмотре их транспортного средства изъято 129 плакатов с запрещенной информацией», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Выяснилось, что в Липецк «гастролеры» прибыли из Воронежа, где ранее также расклеили такие постеры, а следующей после Липецка остановкой должен был стать Тамбов. На изъятых плакатах был нанесен QR-код для перехода на интернет-площадку.

Деньги от заказчика ребята получали за каждый наклеенный листок. Эту «работу» они нашли в одном из мессенджеров, а материалы для расклейки забрали из тайника в лесу Воронежской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, подельники заключены под стражу. Устанавливаются аналогичные эпизоды и соучастники.

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Источник: МВД Медиа