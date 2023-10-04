Председатель АЕБ Калицев: авторынок России вырос на 26% с начала 2023 года

Официальные дилеры увеличили продажи новых автомобилей в России на 26%

Показатели за девять месяцев 2023 года демонстрируют устойчивую динамику роста на рынке продаж новых автомобилей. С таким заявлением выступил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.

В процентном соотношении показатель по итогам продаж трех кварталов текущего года увеличился на 26%. Всего за девять месяцев россияне приобрели 638 678 новых и коммерческих автомобилей. Такую статистику предоставил Комитет автопроизводителей АЕБ.

На автомобили сегмента SUV приходится доля рынка в 58,6% (374 191 автомобиль), 60 640 коммерческих моделей (9,5%), 6 490 пикапов (1%) и 1 256 электромобилей.

В сообщении АЕБ отмечается, что начиная с июля 2023 года пресс релиз содержит дополнительную информацию о продажах, предоставленную ППК. Она содержит сведения в том числе, не входящие в статистику АЕБ. Речь идет о том, что это позволит дать более объективную оценку состоянию авторынка и его динамике.

«За девять месяцев текущего года мы наблюдаем устойчивую тенденцию роста рынка продаж новых автомобилей, что указывает на его высокий потенциал и постепенное восстановление, несмотря на рост цен и серьезную волатильность курса рубля», – подчеркнул председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.

В топ-5 самых продаваемых марок с января по сентябрь вошли Lada, Chery, Geely Haval и ГАЗ. Среди моделей лидерство удерживает Lada Granta Niva Travel Niva Legend, Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion и Geely Coolray.

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Источник: Abreview.ru

Фото: Depositphotos