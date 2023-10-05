Нам рассказали, что сдерживает рост российского авторынка

Автоэксперт Моржаретто: Авторынок нащупал дно

Для нормального существования российского авторынка и обновления парка необходимо продавать хотя бы 1,5 млн машин в год.

Комментируя обнародованную статистику «Автостата» о том, что в сентябре на российском рынке было продано более 110 тысяч автомобилей, автоэксперт Игорь Моржаретто подчеркнул, что было бы корректнее сравнивать эти показатели с нынешним августом.

«Здесь у нас рост всего на 1%. Но рынок нащупал некое дно. И продажи идут стабильно — примерно по 100 тысяч машин в месяц. В этом году выйдем на уровень около миллиона проданных машин», — делится прогнозами автоэксперт.

Моржаретто убежден, что рост российского авторынка сдерживается высокими ценами на машины, которые выросли с начала текущего года на 20%. Учитывая, что динамика роста цен к концу прибавит еще порядка 5-10%, большинство российских автовладельцев предпочтут не покупать новую, а ездить на старой, предположил Моржаретто. К тому же ставки по автокредитам не всех устраивают.

«Наш парк быстро стареет. Средний возраст машин еще недавно был 11, а сейчас уже 15 лет. И этот возраст продолжает расти. Потому что для нормального существования нашего рынка и обновления автопарка нужно продавать хотя бы 1,5 млн машин в год», — резюмирует собеседник КП.

Другими словами, темпы роста производства российского автопрома очень медленные, при этом снизить среднюю стоимость при помощи импорта не получится, а ввозить дешевые автомобили невыгодно из-за огромного количества государственных сборов.

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Источник: www.kp.ru

Фото: Unsplash