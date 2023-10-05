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Lada и «китайцы» — самые популярные бренды в России

5 самых продаваемых марок и моделей на российском рынке

Авторынок в сентябре вырос на 120,5%, или на 63 568 штук по сравнению с сентябрем 2022 года, и составил 116 324 автомобиля, сообщает Комитет автопроизводителей AEB, который теперь дополнительно использует данные АО «ППК».

В AEB отмечают, что за 9 месяцев наблюдается устойчивая тенденция роста продаж, что может говорить о постепенном восстановлении рынка. Причем этому не помешал ни рост цен, ни серьезная волатильность курса рубля.

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Взрывной рост: продажи Lada подскочили в два раза

В топ-5 ведущих марок легковых автомобилей (по покупательскому спросу) по итогам 9 месяцев вошли:

  • Lada – 242 55 шт. (+96%)
  • Chery – 86 875 шт. (+312%)
  • Haval – 73 577 шт. (+267%)
  • Geely – 57 547 шт. (+302%)
  • Omoda – 37 565 шт.

Самыми популярными на нашем рынке моделями за тот же период стали:

  • Lada Granta – 15 1981 (+177%)
  • Lada Niva – 62 753 (+214%)
  • Chery Tiggo 7 Pro – 39 007 (+270%)
  • Haval Jolion – 36 430 (+244%)
  • Geely Coolray – 28 452 (+339%)

Топ-25 за период с января по сентябрь составили: 21 китайская модель, три Лады и один UAZ.

Всего за 9 месяцев с начала года на российском рынке было реализовано 761 148 автомобилей, что на 42,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

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Источник: AEB

Фото: Depositphotos

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За РулемАлексеева Елена
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