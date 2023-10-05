Можно ли доливать в мотор другое масло – мнение экспертов

Эксперты «За рулем» рассказали, какие масла годятся на долив в двигатели

Для современных автомобилей долив масла в двигатели между его полной заменой – норма. И чем больше пробег у машины, тем чаще и больше приходится доливать масла. Есть случаи в пределах заводской нормы, когда доливать приходится 1 литр масла каждые 1000 км.

И вот в чем проблема – срочно найти в продаже масло на долив, идентичное залитому в мотор, не всегда возможно. Например, в каком-нибудь местечковом магазине запчастей, к которому вы подъехали во время автопутешествия, вашего масла может не быть.

Но эксперты «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Михаил Колодочкин и Алексей Ревин советуют не отчаиваться.

Если речь лишь о разовом подливе небольшого количества масла, то лить можно что угодно. Желательно, конечно, выбрать масло той же вязкости, что у залитого в ваш мотор. Неплохо бы и соответствующее тем же требованиям (ACEA, API, ILSAC…).

А вот если делать это периодически, то возможны проблемы. У каждого двигателя есть свои уязвимые места. Например, у многих Фольксвагенов есть склонность к преждевременному образованию нагара на кольцах. У Ниссанов страдают клапаны. А проблемные места на Тойотах и Фордах – узкие масляные каналы (хотя это теперь относится ко многим производителям).

Автопроизводители рекомендуют масла, которые снижают вероятность возникновения именно этих проблем, и чтобы продлить срок службы двигателя, этим рекомендациям лучше следовать.

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Фото: Unsplash

Материал подготовлен по мотивам статьи Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «Лить или не лить?», опубликованной в журнале «За рулем» №10/2023.