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Теперь с шашечками: в Сочи показали электромобиль Атом в цветах такси

Российский стартап электромобиля Атом впервые показали в версии такси

На выставочной экспозиции конференции TAXI-2023 в Сочи электромобиль Атом был представлен в версии, внешне стилизованной под такси. Об этом рассказали «Известия».

Примечательно, что у образца нет переднего пассажирского сиденья. Это новый подход к функциональному использованию салона в такси, объяснили в компании. Подчеркивается, что таким образом поездка в такси будет выведена на новый уровень комфорта. Пассажиру будет комфортнее, если он разместит багаж или ручную кладь в салоне.

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Гостям и участникам экспозиции представят также стандартную пятиместную версию автомобиля. Отмечается, что Атом может развить скорость до 100 км/ч за 7 секунд. Зарядки электромобилю хватит на 500 км хода, в зависимости от модели.

Ранее сообщалось, что 30 сентября был закончен прием на предварительные заказы Атома. В настоящее время образцы проходят испытания, тестирование функциональности платформы Atom проведут в ходе испытаний на полигонах России и Китая.

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Источник: iz.ru

Фото: Атом

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