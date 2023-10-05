Команда Alfa Romeo Формулы 1 назвала имя нового спонсора
Участница международного чемпионата Формула 1 — команда из Италии Alfa Romeo достигла соглашения с Fix Network и заключила спонсорский контракт. Эта компания известна тем, что является мировым лидером в сфере послепродажного обслуживания автомобилей.
Представитель команды Алессандро Алунни Брави с большой радостью приветствовал появление Fix Network в числе многочисленных партнеров Alfa Romeo.
«В рамках сотрудничества команда Alfa Romeo поможет Fix Network привлечь внимание зрителей Формулы 1, повысить узнаваемость бренда и поможет продать услуги заинтересованной глобальной аудитории», — выразил уверенность представитель Alfa Romeo.
Теперь, в ходе гонки Гран При Катара на внутренних пластинах заднего антикрыла машин Валттери Боттаса и Гуаньюя Чжоу будет красоваться логотип Fix Network.
Итальянская команда Alfa Romeo начала свой славный путь в чемпионате Формула 1 ровно 30 лет назад — в 1993 году, проведя 31 сезон. На ее счету пока только одна победа в Гран При Канады, чемпионат состоялся в 2008 году в Монреале.
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Источник: F1news.ru
Фото: Alfa Romeo
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