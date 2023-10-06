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Новый двигатель Geely Emgrand 7 позволит сэкономить на топливе в два раза

Белорусский завод БелДжи представит Geely Emgrand 7 на метане

Появилась первая информация о модификации Geely Emgrand 7 на альтернативном топливе для рынка России. Источник сообщает, что Emgrand 7 с двигателем, потребляющим метан, на Петербургском международном газовом форуме представит белорусский завод БелДжи.

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Из подобных автомобилей на российском рынке можно вспомнить Lada Vesta CNG – седаны с работающим на компримированном природном газе двигателем АВТОВАЗ посредством тольяттинской компании АТС выпускал и продавал в прежние годы ограниченными партиями. Обновленная версия Весты получит версию CNG только в 2025 году, заодно с Ларгусом.

Geely Emgrand 7 с двигателем на метане
Geely Emgrand 7 с двигателем на метане

Ранее покупку Vesta CNG субсидировало государство. В настоящее время в РФ действует госпрограмма по переводу автомобилей на метан. Развитие такого типа двигателей сдерживает слаборазвитая инфраструктура заправок.

Характеристики новинки от БелДжи пока не раскрываются. Петербургский международный газовый форум пройдет с 31 октября по 3 ноября.

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Источник: Автопоток

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За РулемИннокентий Кишкурно
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