Двери в УАЗ-«буханке» станут более качественными – завод внедрил новшество

УАЗ внедрил роботизированную систему по завальцовке передних дверей семейства УАЗ СГР

Специалисты службы главного инженера УАЗа внедрили в производство автомобилей УАЗ СГР (старый грузовой ряд, «буханка» и «головастик») новую систему. На участке сварки появилась роботизированная система завальцовки передних дверей. Для «буханки», десятилетиями производящейся, по большей части, по технологиям и на оборудовании второй половины прошлого века, это можно считать шагом вперед.

«Первым, к чему приступили сотрудники, стало изготовление специальных ложементов (кроваток) для позиционирования дверей правой/левой. Затем слесари-инструментальщики управления главного механика своими силами изготовили необходимую оснастку. Разработали пневматическую систему фиксации деталей», – рассказали в пресс-службе УАЗа.

Система завальцовки передних дверей на участке сварки УАЗ СГР

Параллельно с этими работами шла разработка и написание программы обработки детали, была учтена и система безопасности работы комплекса, уточняют на заводе. От идеи до результата прошло около года. Внедренная система позволит поднять производительность участка сварки УАЗ СГР, повысить качество сборки и исключить выпуск бракованных деталей.

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Источник: УАЗ Сегодня