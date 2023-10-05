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Tank 300Теперь и в России: крутой внедорожник Tank 300 можно купить за 1,2 млн рублей
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Теперь и в России: крутой внедорожник Tank 300 можно купить за 1,2 млн рублей

Навороченный внедорожник Tank 300 доступен для предзаказа в России

В России стартовали продажи рамного внедорожника Tank 300 от китайского автопроизводителя. По информации Daily-Motor.Ru, автомобиль уже доступен для предзаказа.

Над модификацией трудилось ателье Arctic Trucks, специализирующееся на внедорожниках по собственной технологии для сложных климатических и географических условий. В Arctic Trucks подчеркивают, что Tank 300 AT35 будет популярен у любителей экстремального вождения, а также среди спортсменов, охотников и рыболовов.

Tank 300
Tank 300
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Отличительной особенностью спецверсии «младшего» Tank являются улучшенные внедорожные характеристики, которые обеспечивают увеличенный на 48 мм клиренс, а также на 7% и 8% углы въезда и съезда соответственно.

От обычного внедорожника Tank 300 AT35 отличается расширителями колесных арок, а также широкими и мощными колесами диаметром 35 дюймов. Модификация уже имеющегося у клиента внедорожника в автомобиль для бездорожья обойдется в 1,2 млн рублей. За готовый Tank 300 Arctic Trucks AT35 придется уже выложить чуть больше 5 млн рублей.

Tank 300
Tank 300

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Источник: Daily-Motor.ru

Фото: vk.com/arctictrucksrussia

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За РулемСветлана Тарасенко
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