Белорусский кроссовер BelGee X50 стал дороже

Копия кроссовера Geely Coolray из Белоруссии прибавила в цена 20 тысяч рублей

Стало известно, что цена кроссовера Geely Coolray из Белоруссии на российском рынке стала на 20 тысяч рублей выше. Эксперты «Автоновостей дня» узнали об этом, проведя мониторинг прайс-листов на ресурсе Geely.

BelGee X50 является копией Geely Coolray под белорусским брендом, и его цена с 1 октября выросла на российском авторынке на 0,8-0,9%. Причем подорожание коснулось всех комплектаций: Active, Style, и Prestige. Все они оснащены бензиновым двигателем объемом 1,5 л мощностью 150 л.с., работающим в связке с семиступенчатым роботом и передним приводом.

Geely Coolray

В цифрах теперь цены выглядят так:

Active — 2 255 990 рублей

Style — 2 365 990 рублей

Prestige — 2 465 990 рублей.

О старте продаж в России BelGee X50 анонсировалось 18 сентября. Кроссовер в базовой комплектации имеет в списке оснащения 17-дюймовые литые диски, кондиционер, светодиодные ДХО, подогрев передних сидений, боковые зеркала, форсунки омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей, задние парктроники с камерой заднего вида, круиз-контроль, цифровую «приборку», мультимедиа.

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Источник: Avtonovostidnya.ru

Фото: Geely