Крепче за баранку держись, шофер: 29 октября водители отметят свой праздник

Россиянам рассказали об истории и традициях празднования Дня автомобилиста

Уже совсем скоро все те, кто так или иначе причастен к сфере транспортной отрасли, будут праздновать свой профессиональный праздник — День водителя. У этого праздника нет конкретной даты, в нашей стране его принято отмечать в последнее воскресенье октября. В 2023 году День водителя приходится на 29-е число.

Не только профессиональные водители транспортных средств, включая машинистов метро, отмечают этот день. Традиционно поздравления принимают работники всей транспортной отрасли: автослесари, шиномонтажники, механики, инженеры и конструкторы.

Отмечают его и те, кто реализует уже готовую продукцию, начиная с топ-менеджмента и заканчивая рядовыми сотрудниками.

В наши дни этот праздник вышел за рамки автомобильной отрасли, и сейчас принято поздравлять всех, у кого есть водительские права и личный автомобиль.

С чего все начиналось

Своими корнями День автомобилиста уходит в далекие советские годы: в 1976 году Президиум Верховного Совета СССР подписал Указ «О Дне работников автотранспорта». В 1980 году правительство подписало новый указ, согласно которому праздник был переименован в День автомобилиста, а отмечать его решили в последнее воскресенье октября.

Уже в 1996 году День автомобилиста объединили с Днем дорожника, но в 2000 году президент РФ пошел навстречу работникам дорожного хозяйства и подписал указ о разделении праздников. Теперь в третье воскресенье октября свой праздник отмечают работники дорожного хозяйства, а автомобилистам вернули четвертое воскресенье месяца.

Традиции праздника

Все, кто сделал свое увлечение автомобилями профессией, получают в этот день поздравления от руководства, коллег, друзей и родных. Стало хорошей традицией вручать на предприятиях почетные грамоты, благодарственные письма, премии и различные поощрения.

Во всех городах России, где есть автозаводы и предприятия по производству комплектующих для отрасли (Москва, Нижний Новгород, Курган, Ульяновск, Тольятти, Ижевск, Набережные Челны, Миасс и другие), День автомобилиста отмечается масштабными мероприятиями.

Обычно к этому дню приурочивают демонстрацию раритетных автомобилей и различные автовыставки. Кроме того, проходят мото- и автопробеги, причем не только на легковых автомобилях, но и на грузовиках.

Автомобилистов отличают преданность своему делу, ответственность, внимательность, выдержка, они ценят семейный уют и приверженность традициям. Ну и как же без подарков? Все причастные к Дню автомобилиста будут признательны, если получат презент.

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Источник: Autonews.ru

Фото: Донат Сорокин/ТАСС