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В России восстановили уникальный Икарус – таких осталось всего три!

Музей транспорта Москвы отреставрировал один из трех сохранившихся Икарусов-180

Работы по восстановлению редчайшего автобуса Икарус-180 завершились в Музее транспорта Москвы. Это была первая в СССР массовая «гармошка», а сейчас таких автобусов во всем мире осталось всего три.

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Ikarus-180
Ikarus-180

В Венгрии такие автобусы выпускали с 1966 по 1973 годы, а на московских маршрутах они появились в 1968 году и сразу поразили пассажиров своей вместительностью: 180 человек, хотя реально помещалось около 200... И да, при всех своих достоинствах эти автобусы не были рассчитаны на перегруз и влажный холодный климат. Незадолго до Олимпиады-80 их списали и отправили на утилизацию.

Ikarus-180
Ikarus-180

По словам работников музея, этот уцелевший экземпляр – «собирательный образ», ведь он собран из кузовов разных машин. Найти оригинальные части было сложно еще в 1990-е, поэтому, когда машину решили отреставрировать силами СВАРЗа, использовали детали от более поздней двухсотой серии.

Ikarus-180
Ikarus-180
«Спустя более 20 лет работы экспонат требовал ремонта. Реставраторы музея восстановили каркас кузова: заменили силовые элементы и обшивку бортов, вернули к жизни неисправные механизмы и восстановили исторический облик колесных арок. Сейчас мы продолжаем работать над поиском аутентичных деталей интерьера и экстерьера», – рассказала директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.
Ikarus-180
Ikarus-180

Такие машины экспортировались в целый ряд стран, но основным покупателем «сто восьмидесятых» был как раз СССР – у нас эксплуатировалось почти три четверти из 7802 выпущенных автобусов. Именно Икарус-180 помог разрешить ситуацию с вместительным подвижным составом на улицах советских городов.

Ikarus-180
Ikarus-180

Сейчас увидеть восстановленную «гармошку» можно на экскурсиях в фонды хранения коллекции музея. А в 2024 году автобус станет частью постоянной экспозиции музея в здании бывшего гаража для грузовых машин на Новорязанской, 27.

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Фото: Музей транспорта Москвы

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