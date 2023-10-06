Россиянам рассказали, какие машины чаще всего останавливают на дороге

ГИБДД назвала марки автомобилей, которые вызывают подозрения у инспекторов ДПС

Некоторые автомобилисты склонны считать, что инспекторы ГИБДД чаще всего останавливают именно их машины, другие водители утверждают, что они редко взаимодействуют с представителями автоинспекции. Эксперты ресурса njcar.ru выяснили, по каким критериям сотрудники ДПС останавливают автомобили.

Выяснилось, что в случае оперативных проверок, таких как «план перехват», сотрудники ДПС четко следуют указаниям в задании и останавливают только те машины, которые соответствуют заявленным параметрам. Вне оперативных планов сотрудники ДПС проверяют автомобили с определенными характеристиками.

В первую очередь они обращают внимание на тонировку, антикрылья на багажнике, шумные выхлопные системы и другие факторы. Обычно они присущи машинам более дешевого сегмента: Lada, Daewoo Nexia, а также тюнингованным старым Toyota, Nisaan и Subaru. У владельцев таких машин обычно есть проблемы с документами, и они экономят на ОСАГО. В криминальных кругах чаще всего пользуются именно этими марками, потому что с ними, в случае необходимости, можно расстаться без сожалений.

Внимание инспекторов ДПС может привлечь не только состояние автомобиля, его вид, но и марка. Наличие детей в салоне тоже может стать причиной проверки — нужно убедиться, что есть детские кресла. Останавливают и тех, кто не пристегивается ремнями безопасности.

Полицейские со стажем становятся хорошими психологами, они без труда по внешним признакам определят нервного или обеспокоенного водителя. Причиной такого поведения может быть и неуверенное управление машиной, манера вождения, несоблюдение ПДД и другие подозрительные признаки. Если автомобиль движется не на одной скорости с общим потоком, это тоже может стать причиной остановки. Проверят и тех водителей, которые не способны управлять автомобилем в пределах своей полосы.

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Источник: Njcar.ru

Фото: АГН «Москва»