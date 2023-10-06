Впечатляет: таможня отчиталась о ввозе авто в Россию
Таможенники с января по сентябрь этого года задекларировали ввоз 414,7 тыс. легковых автомобилей. Это почти в 3,5 раза выше показателя прошлого года.
Из общего объема 400 тыс. — китайские машины, сообщила Федеральная таможенная служба России. Доля автомобилей из Китая при этом составила 97%. Их стали завозить больше в пять раз, было импортировано 400 тысяч.
В связи с этим выросли перечисления в федеральный бюджет от утилизационного сбора. Общая сумма вливаний составила 279 млрд рублей, что в три раза больше, чем в прошлом году.
С января по август доля импорта автомобилей из Китая составляла 92%.
Кроме автомобилей в страну альтернативным путем завозят и запчасти. Таможенники также отчитались о резком росте контрафакта в 2022 году, косвенно указав на введение параллельного импорта в стране. Однако в этом году ситуацию удалось преломить, усилив меры короля. Если за 2022 год ведомством выявлено 8,2 млн единиц контрафакта, то с начала этого года – чуть более 3 млн единиц.
Подробностей не сообщается, однако отмечено, что наиболее критичная категория товаров — продукты питания.
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости