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Впечатляет: таможня отчиталась о ввозе авто в Россию

ФТС: импорт легковых авто за январь-сентябрь вырос в 3,5 раза

Таможенники с января по сентябрь этого года задекларировали ввоз 414,7 тыс. легковых автомобилей. Это почти в 3,5 раза выше показателя прошлого года.

Из общего объема 400 тыс. — китайские машины, сообщила Федеральная таможенная служба России. Доля автомобилей из Китая при этом составила 97%. Их стали завозить больше в пять раз, было импортировано 400 тысяч.

В связи с этим выросли перечисления в федеральный бюджет от утилизационного сбора. Общая сумма вливаний составила 279 млрд рублей, что в три раза больше, чем в прошлом году.

С января по август доля импорта автомобилей из Китая составляла 92%.

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Кроме автомобилей в страну альтернативным путем завозят и запчасти. Таможенники также отчитались о резком росте контрафакта в 2022 году, косвенно указав на введение параллельного импорта в стране. Однако в этом году ситуацию удалось преломить, усилив меры короля. Если за 2022 год ведомством выявлено 8,2 млн единиц контрафакта, то с начала этого года – чуть более 3 млн единиц.

Подробностей не сообщается, однако отмечено, что наиболее критичная категория товаров — продукты питания.

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Источник: ТАСС

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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