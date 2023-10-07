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Cadillac Escalade от Larte DesignТюнеры установили на внедорожник обвес по цене неплохой машины
Специалисты из Larte Design представили свою...

Тюнеры установили на внедорожник обвес по цене неплохой машины

Специалисты из Larte Design представили свою версию Cadillac Escalade

Цена комплекта Esthete от Larte Design варьируется в зависимости от выбранного материала. Комплект на основе базальтового волокна обойдется за 27 400 долларов, а премиальная карбоновая версия будет стоить 39 200 долларов. Серьезная сумма, за которую можно купить очень приличный автомобиль.

Cadillac Escalade от Larte Design
Cadillac Escalade от Larte Design
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Один из ключевых компонентов комплекта Esthete — это новый капот и решетка радиатора от Larte Design. Капот имеет большие воздухозаборники, а на решетке радиатора красуется логотип Larte в виде щита.

Передний бампер обновлен с помощью интегрированных светодиодных панелей. Размеры внедорожника увеличились также благодаря расширению колесных арок. Задняя часть Escalade получила диффузор и сдвоенную выхлопную систему.

Cadillac Escalade от Larte Design
Cadillac Escalade от Larte Design

Комплект Esthete также включает в себя спойлер на крыше, карбоновые молдинги на дверях и корпусах зеркал, а также характерные 24-дюймовые кованые диски.

Источник: Motor1

Фото: Larte Design

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За РулемЛежнин Роман
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