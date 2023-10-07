Тюнеры установили на внедорожник обвес по цене неплохой машины

Специалисты из Larte Design представили свою версию Cadillac Escalade

Цена комплекта Esthete от Larte Design варьируется в зависимости от выбранного материала. Комплект на основе базальтового волокна обойдется за 27 400 долларов, а премиальная карбоновая версия будет стоить 39 200 долларов. Серьезная сумма, за которую можно купить очень приличный автомобиль.

Cadillac Escalade от Larte Design

Один из ключевых компонентов комплекта Esthete — это новый капот и решетка радиатора от Larte Design. Капот имеет большие воздухозаборники, а на решетке радиатора красуется логотип Larte в виде щита.

Передний бампер обновлен с помощью интегрированных светодиодных панелей. Размеры внедорожника увеличились также благодаря расширению колесных арок. Задняя часть Escalade получила диффузор и сдвоенную выхлопную систему.

Cadillac Escalade от Larte Design

Комплект Esthete также включает в себя спойлер на крыше, карбоновые молдинги на дверях и корпусах зеркал, а также характерные 24-дюймовые кованые диски.

Источник: Motor1

Фото: Larte Design