Представлен седан класса Camry, но мощнее, экономичнее и дешевле

Новейший Geely Preface L впервые показали вживую после анонса

Седан Geely Preface L обещает быть мощнее, экономичнее и более доступным, чем популярная Toyota Camry.

Geely Preface L

Geely Preface L предлагает впечатляющие габариты – 4825 х 1880 х 1469 мм с колесной базой 2800 мм, что делает его сопоставимым с Toyota Camry в классе седанов.

Гибридная электрическая силовая установка состоит из электродвигателя и четырехцилиндрового мотора BHE15-BFZ объемом 1,5 литра. Максимальная мощность составляет 163 л. с., а максимальный крутящий момент – 255 Н·м. Суммарная мощность достигает 390 л. с.

Geely Preface L

В среднем расход топлива составляет всего 4,22 литра на 100 км пути. Цена – от 16 400 долларов.

Источник, фото: CarNewsChina.com