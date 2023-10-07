#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
8 тонн на двух колесах – невероятный трюк8 тонн на двух колесах – невероятный трюк
Каскадер установил рекорд, проведя грузовик на...
Водителей призвали не игнорировать чужие штрафы за нарушение ПДДВодителей призвали не игнорировать чужие штрафы за нарушение ПДД
Автовладельцам рассказали, что делать, если...
Илон МаскПапа Илона Маска отказался от Tesla – и вот на чем теперь ездит
Отец Маска Эррол живет в Африке, ездит на...

Осторожно! BMW убьет ваш новенький iPhone!

iPhone 15 Pro и 15 Pro Max от Apple испытывают неполадки с NFC в автомобилях BMW

Обладатели новых iPhone 15 Pro и 15 Pro Max обнаружили, что модуль NFC перестает работать после использования беспроводной зарядки в BMW.

При использовании беспроводной зарядки в автомобилях BMW, возможно, происходит повышенное нагревание смартфонов, что в конечном итоге влияет на работоспособность модуля NFC. Сам же смартфон переходит в режим восстановления данных, что приводит к перезагрузке устройств.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Как улучшить обзор и не нарушить ПДД – советы эксперта «За рулем»

Несмотря на то, что перезагрузка помогает вернуть аппараты в рабочее состояние, модули NFC не восстанавливают свою работоспособность. В результате, пользователи сталкиваются с ошибкой «Could Not Set Up Apple Pay» в приложении Wallet.

Однако Apple охотно меняют вышедшие из работы устройства на новые. Несколько пользователей уже успели заменить свои телефоны.

Источник: Mac Rumors

Фото: Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0