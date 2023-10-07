Осторожно! BMW убьет ваш новенький iPhone!

iPhone 15 Pro и 15 Pro Max от Apple испытывают неполадки с NFC в автомобилях BMW

Обладатели новых iPhone 15 Pro и 15 Pro Max обнаружили, что модуль NFC перестает работать после использования беспроводной зарядки в BMW.

При использовании беспроводной зарядки в автомобилях BMW, возможно, происходит повышенное нагревание смартфонов, что в конечном итоге влияет на работоспособность модуля NFC. Сам же смартфон переходит в режим восстановления данных, что приводит к перезагрузке устройств.

Несмотря на то, что перезагрузка помогает вернуть аппараты в рабочее состояние, модули NFC не восстанавливают свою работоспособность. В результате, пользователи сталкиваются с ошибкой «Could Not Set Up Apple Pay» в приложении Wallet.

Однако Apple охотно меняют вышедшие из работы устройства на новые. Несколько пользователей уже успели заменить свои телефоны.

Источник: Mac Rumors

Фото: Unsplash