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Раритетный столетний Ford продают по бросовой цене

Ford Model A 1929 года выставили на аукционе Bring a Trailer за 5200 долларов

Этот автомобиль, который скоро отметит свое 100-летие, представляет собой настоящую уникальную находку. Несмотря на его низкую стоимость, он находится в отличном техническом состоянии и полностью готов к эксплуатации.

Ford Model A
Ford Model A

В этом году Ford Model A прошел полное техническое обслуживание, включающее замену всех необходимых технических жидкостей и некоторых деталей двигателя.

Ford Model A
Ford Model A
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Будущему владельцу всего лишь будет необходимо восстановить работу приборов и привода стеклоочистителя.

Ford Model A 1929 года оснащен рядным 3,3-литровым двигателем, который развивает мощность в 50 л. с. и 174 Н·м крутящего момента. В сочетании с 3-ступенчатой механической коробкой передач, этот автомобиль предлагает достаточно мощности для комфортного вождения.

Двигатель Ford Model A
Интерьер Ford Model A

Ford Model A был выпущен в огромном количестве около 5 миллионов экземпляров.

Источник: IXBT

Фото: Bring a Trailer

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За РулемЛежнин Роман
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