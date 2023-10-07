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8 тонн на двух колесах – невероятный трюк

Каскадер установил рекорд, проведя грузовик на двух колесах через узкий коридор

Рекорды Гиннесса – это небольшие подвиги, которые совершаются для того, чтобы раздвинуть видимые границы возможностей человека. То, что вчера считалось невозможным, сегодня вполне может произойти.

В самом сердце Италии 43-летний сорвиголова по имени Марко Давиде Джони показал невероятное мастерство вождения. Марко проехал на 8-тонном тягаче через очень узкий коридор зазор на двух колесах.

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Ширина коридора составляла 378,5 см.

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Однако путь Марко к мировому рекорду не был прямым и простым. Это была далеко не первая его попытка. Во время одного из заездов он снес барьеры слева, а во время другого его скорость была слишком велика и он снес барьеры справа.

Но третья попытка оказалась удачной – он четко проехал между барьерами и поставил грузовик на все четыре колеса.

Фото, видео: Youtube

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За РулемКирилл Панов
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