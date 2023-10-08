Один из 3000: в Россию привезли особую версию популярного кроссовера
Voyah Free DNA отличается от стандартной версии не только своим внешним видом, но и рядом эксклюзивных особенностей. Он имеет более агрессивные бамперы с уникальным рельефом, эксклюзивные литые диски и черно-белый салон.
По техническим характеристикам Voyah Free DNA не отличается от обычной версии Free. Он оснащен силовой установкой, состоящей из пары электромоторов и 1,5-литрового бензинового двигателя, общей мощностью 694 л.с. Этот гибридный автомобиль имеет запас хода на чистом электричестве до 123 км.
Также в оснащение входят пневмоподвеска и различные системы помощи водителю,
Цена на Voyah Free DNA составляет 9,5 миллиона рублей, что немного выше, чем стоимость официальной версии Voyah Free EVR, которая предлагается за 7,99 миллиона рублей.
Источник: IXBT
Фото: Рольф
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