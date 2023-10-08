Один из 3000: в Россию привезли особую версию популярного кроссовера

Дилер «Рольф» привез редкий Voyah Free DNA с необычным внешним видом

Voyah Free DNA отличается от стандартной версии не только своим внешним видом, но и рядом эксклюзивных особенностей. Он имеет более агрессивные бамперы с уникальным рельефом, эксклюзивные литые диски и черно-белый салон.

Voyah Free DNA Voyah Free DNA

По техническим характеристикам Voyah Free DNA не отличается от обычной версии Free. Он оснащен силовой установкой, состоящей из пары электромоторов и 1,5-литрового бензинового двигателя, общей мощностью 694 л.с. Этот гибридный автомобиль имеет запас хода на чистом электричестве до 123 км.

Интерьер Voyah Free DNA Интерьер Voyah Free DNA

Также в оснащение входят пневмоподвеска и различные системы помощи водителю,

Цена на Voyah Free DNA составляет 9,5 миллиона рублей, что немного выше, чем стоимость официальной версии Voyah Free EVR, которая предлагается за 7,99 миллиона рублей.

Источник: IXBT

Фото: Рольф