Найден новый способ борьбы с перекупщиками

Владельцам Porsche 911 S/T 2024 будет запрещено продавать машину в течение года

Porsche объявила о новой тактике борьбы с перекупщиками, которые спекулируют на дефицитных автомобилях.

Porsche 911 S/T 2024

Компания включила в договоры купли-продажи 911 S/T 2024 года пункт, который говорит, что покупатели не получат законного права собственности на автомобиль в течение как минимум года после поставки.

Это означает, что покупатели будут вынуждены сдавать автомобили в аренду Porsche в течение первого года владения. Только после истечения этого срока они смогут выкупить автомобиль по полной цене.

Глава Porsche по модельным линиям 911 и 718 Фрэнк Мозер объяснил, что компания приняла это решение, чтобы обеспечить, чтобы 911 S/T был доступен истинным энтузиастам, а не перекупщикам.

«Мы хотим, чтобы автомобили были доступны настоящим ценителям, чтобы ими можно было управлять и получать удовольствие долгие годы», - сказал Мозер.

Источник: Motor1

Фото: Porsche, Unsplash