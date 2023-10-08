Ford F-150 перепрофилировался в «бешеный» спорткар

F-150 Carroll Shelby Centennial Edition приурочен к 100-летию Кэрролла Шелби

Одним из главных преимуществ нового пикапа является его мощный двигатель V8, который развивает невероятные 800 л. с. Однако, стоит отметить, что такая мощность доступна только в топовой версии с турбонаддувом. Версия с атмосферным мотором имеет 400 л. с.

Ford F-150 Carroll Shelby Centennial Edition

Чтобы обеспечить максимальную производительность, Ford получил не только мощный двигатель, но и ряд других улучшений. Новая подвеска с амортизаторами и пружинами Fox обеспечивает отличное сцепление с дорогой, а аэродинамический обвес и увеличенные колесные диски добавляют дизайну аэродинамики и внушительности.

Салон Ford F-150 Carroll Shelby Centennial Edition обит черной кожей с вставками из углеволокна и красной подсветкой.

Стоимость Ford F-150 Carroll Shelby Centennial Edition с атмосферным мотором составляет 128 тысяч долларов, в то время как цена топовой версии достигает 137 тысяч долларов. Всего 100 счастливчиков смогут приобрести этот уникальный автомобиль.

Источник: Shelby.com

Фото: Ford