Land Rover Defender превратили в уникальный автомобиль

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Автомобиль будет изготовлен вручную из легкого алюминия класса NS3, с использованием отформованных молотком панелей. Такой подход к производству обеспечивает высокую прочность и максимальную легкость конструкции.

Kahn Flying Huntsman 90 Spyder
Kahn Flying Huntsman 90 Spyder
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Land Rover выпустит уменьшенную версию Defender

Одной из главных особенностей Flying Huntsman 90 Spyder является съемная крыша из прочного брезента. Крышу можно легко сложить и хранить в багажнике автомобиля.

Удивительно, что даже со сложенной крышей, автомобиль предлагает владельцам такое же пространство для хранения, как и заводской Defender 90.

Kahn Flying Huntsman 90 Spyder
Kahn Flying Huntsman 90 Spyder

Источник, фото: Carscoops

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Land Rover Defender (4)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Land Rover Defender  2008
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

нет

Недостатки:

летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).

Комментарий:

Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё - смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом - конструктор для дураков, у кого есть лишние деньги. Люди - не видитесь на рекламу, если хотите взять вездихода, берите старенький гелендваген и доводите до ума, Что я и сделал. Разница огромадная.

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