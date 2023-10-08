Land Rover Defender превратили в уникальный автомобиль

Будет выпущено 8 эксклюзивных пляжных машин Kahn Flying Huntsman 90 Spyder

Автомобиль будет изготовлен вручную из легкого алюминия класса NS3, с использованием отформованных молотком панелей. Такой подход к производству обеспечивает высокую прочность и максимальную легкость конструкции.

Kahn Flying Huntsman 90 Spyder

Одной из главных особенностей Flying Huntsman 90 Spyder является съемная крыша из прочного брезента. Крышу можно легко сложить и хранить в багажнике автомобиля.

Удивительно, что даже со сложенной крышей, автомобиль предлагает владельцам такое же пространство для хранения, как и заводской Defender 90.

Kahn Flying Huntsman 90 Spyder

Источник, фото: Carscoops