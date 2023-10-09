В РОАД объяснили причины падения авторынка новых легковых машин на 5-10%
Ассоциация «Автомобильные российские дороги» (РОАД) со ссылкой на дилеров прогнозирует падение продаж новых легковых автомобилей в России. Речь идет о снижении показателей четвертого квартала 2023 года на 5-10% относительно итогов третьего квартала. Об этом пишет РИА Новости.
Прогнозы в четвертом квартале по авторынку нельзя будет назвать позитивными, уточнили в ассоциации. В качестве причин эксперты назвали повышение утилизационного сбора, повышение ставки Центробанка, вследствие которого подорожали кредиты и лизинговые программы, а также ослабление рубля на фоне скачков валют.
«Оптимистичный прогноз - авторынок останется на уровне третьего квартала, а реалистичный - падение примерно на 5-6%, может быть, даже на 10%», — подчеркнули в ассоциации.
Согласно статистике «Автостата», в третьем квартале текущего года было продано 315,7 тысячи легковых автомобилей. В РОАД прогнозируют, что в четвертом квартале продадут порядка 284-300 тысяч экземпляров.
Стоит отметить, что за год авторынок может показать динамику роста примерно в 2 раза. В ассоциации объяснили, что на фоне показателей 2022 года авторынок «бьет рекорды», потому что была критически низкая база за последние 10 лет.
Ранее в Ассоциации европейского бизнеса отмечали, что авторынок РФ демонстрирует стабильность, этот потенциал сохранится, и со временем рынок восстановится.
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Источник: ria.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC
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