Топ-выводы за 9 месяцев

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В топ-10 авторынка России в сентябре вошли сразу семь марок из Китая

Более того, по данным Автостата, новичок этого года – бренд Jetour – вытеснил из десятки корейский Hyundai. И в целом за девять месяцев продано на 51% больше легковых автомобилей, чем годом ранее.

Можно предположить, что до конца года продолжится рост спроса на автомобили из Поднебесной даже несмотря на то, что пока они существенно отстают от лидера рынка – Лады. Тенденцию и покупательский интерес активно поддерживают крупнейшие российские банки со специальными предложениями по покупке или приобретению в лизинг китайских автомобилей. В стороне не остаются и производители смазочных материалов.

Так, специальная серия моторных масел LUKOIL GENESIS ARMORTECH CN предназначена для широкого модельного ряда китайских автомобилей не старше 5 лет, которые в большинстве оснащены двигателями с турбонаддувом и непосредственным впрыском. Синтетическое всесезонное моторное масло LUKOIL GENESIS ARMORTECH CN 5W-40 стало первым продуктом в этой серии. Оно обеспечивает надежную защиту двигателя от износа и отложений, а его применение в бензиновых двигателях снижает риск преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси (LSPI).

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