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Стало известно, сколько будет стоить пришедший на смену Rio хэтчбек Kia K3

Kia презентовала новый хэтчбек Kia K3 по цене от 1,73 млн рублей

Корейский концерн Kia Motors официально презентовал для авторынков Центральной и Южной Америки новый хетчбэк Kia K3, его продажи стартуют в январе 2024 года.

Хетчбэк, призванный сменить модель Rio, оснащен атмосферным мотором объемом 1,6 л мощностью 123 л.с. В зависимости от комплектации есть механическая коробка передач и «автомат». Версия с двигателем объемом 152 л работает в паре с АКПП. Последний силовой агрегат положен топ-версии K3 GT-Line.

Kia K3
Kia K3
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В длину хэтчбек Kia К3 4295 мм, колесная база — 2670 мм. В списке оснащений светодиодные фары и фонари, 17-дюймовые диски, накладки из черного пластика на дверях, сдвоенные выхлопные трубы. В салоне автомобиля установлена совмещенная приборка и панель мультимедиа, также есть горизонтальные дефлекторы воздуховодов.

В базовой комплектации хэтчбек имеет цветной дисплей диагональю 4,2 дюйма и рисованные шкалы приборов, в комплектации повыше устанавливается единая консоль. Также из опций есть двухзонный климат-контроль, контурная подсветка (64 цвета на выбор) и дефлекторы вентиляции на втором ряду. Кроме того, в наличии шесть подушек безопасности, ESP, легкосплавные 15-дюймовые колеса, кондиционер и медиасистема с восьмидюймовым тачскрином.

Старт продаж седана Kia K3 запланирован на конец октября, его цена стартует от 17 250 долларов (примерно 1 733 000 рублей по текущему курсу).

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Источник: rg.ru

Фото: Kia

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За РулемСветлана Тарасенко
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