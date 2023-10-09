Автомеханик назвал системы автомобиля, требующие проверки перед зимой
Автомобиль перед началом зимнего сезона необходимо тщательно проверить на корректность работы всех механизмов, а также на состояние различных элементов. Об обязательных работах с машиной перед наступлением холодов «Газете.ру» рассказал автомеханик одного из московских техцентров Сергей Шабунин.
Речь идет о том, что необходимо обязательно смазать уплотнительные резинки на дверях кузова автомобиля, проверить плотность антифриза и тормозной жидкости. Если во время езды летом появились какие-то дефекты на кузове, их надо обязательно устранить, подчеркивает автомеханик.
«Уже сейчас нужно слить воду из бачка стеклоомывателя и залить незамерзающую жидкость, многие автовладельцы забывают это сделать. Необходимо продуть дверные замки и смазать уплотнительные резинки», — перечислил собеседник издания.
Если антифриз и тормозная жидкость давно не менялись, необходимо обратиться в автосервис, чтобы проверить их плотность специальными приборами. Тогда можно будет избежать кристаллизации воды в тормозной жидкости, из-за которой эффективность тормозов может снизиться.
Если в антифризе собралась вода, он может замерзнуть при сильных минусовых температурах, как следствие – пострадает радиатор, подчеркивает эксперт.
На днище автомобиля после летней езды бывают царапины, желательно все проверить и при обнаружении дефектов обработать мовилем или другим антикоррозийным составом, резюмирует Шабунин.
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Источник: gazeta.ru
Фото: Depositphotos
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