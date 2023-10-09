Кроссовер Hyundai Mufasa начал покорять российский авторынок
На российском авторынке по параллельному импорту стартовали продажи кроссовера с названием Hyundai Mufasa, по аналогии с именем персонажа знаменитого диснеевского мультфильма. Цитата этого мультяшного персонажа: «Быть королем – это нечто большее» – отлично бы вписалась в рекламную кампанию.
Впервые корейский кроссовер был представлен общественности весной 2023 года. Многие российские пользователи позитивно отреагировали в Сети, назвав забавным тот факт, что модель автомобиля получила название по имени персонажа из «Короля Льва».
У кроссовера очень интересный дизайн, мотор мощностью 160 л.с. Hyundai Mufasa оснащен шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Чтобы разогнаться до скорости 100 км/ч, переднеприводному кроссоверу нужно всего 10 секунд.
Для российского покупателя предложена модель в четырех комплектациях: Base, Comfort, Luxury и Premium. Салон выглядит шикарно за счет кожаных сидений, в списке оснащения заявлены продвинутые обзорные камеры в совокупности с другими функциями безопасности и комфорта.
Цены у различных дилеров по России стартуют от 2, 4 млн рублей и достигают 3,7 млн рублей в зависимости от комплектации. Модель впервые представили российскому покупателю в 2023 году уже после официального ухода с рынка РФ корейского автоконцерна.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: c-sport.info
Фото: Autohome.com.cn
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости