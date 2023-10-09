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Кроссовер Hyundai Mufasa начал покорять российский авторынок

В России можно купить кроссовер Hyundai Mufasa по цене от 2,4 млн рублей

На российском авторынке по параллельному импорту стартовали продажи кроссовера с названием Hyundai Mufasa, по аналогии с именем персонажа знаменитого диснеевского мультфильма. Цитата этого мультяшного персонажа: «Быть королем – это нечто большее» – отлично бы вписалась в рекламную кампанию.

Впервые корейский кроссовер был представлен общественности весной 2023 года. Многие российские пользователи позитивно отреагировали в Сети, назвав забавным тот факт, что модель автомобиля получила название по имени персонажа из «Короля Льва».

Hyundai Mufasa
Hyundai Mufasa
Hyundai Mufasa
Hyundai Mufasa
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У кроссовера очень интересный дизайн, мотор мощностью 160 л.с. Hyundai Mufasa оснащен шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Чтобы разогнаться до скорости 100 км/ч, переднеприводному кроссоверу нужно всего 10 секунд.

Для российского покупателя предложена модель в четырех комплектациях: Base, Comfort, Luxury и Premium. Салон выглядит шикарно за счет кожаных сидений, в списке оснащения заявлены продвинутые обзорные камеры в совокупности с другими функциями безопасности и комфорта.

Цены у различных дилеров по России стартуют от 2, 4 млн рублей и достигают 3,7 млн рублей в зависимости от комплектации. Модель впервые представили российскому покупателю в 2023 году уже после официального ухода с рынка РФ корейского автоконцерна.

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Источник: c-sport.info

Фото: Autohome.com.cn

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