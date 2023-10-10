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Китайские механики будут ремонтировать авто в России

Для ремонта китайских авто в Россию пригласят специалистов из КНР

В России уже который месяц говорят о нехватке специалистов для ремонта автомобилей. В большей степени это касается машин китайского производства, которых все активнее приобретают автопарки. Общественный совет по развитию такси предложил свой вариант решения проблемы: для ремонта китайских автомобилей необходимо привлекать специалистов из КНР.

По словам соучредителя техцентра «Долавто» Сергея Климова, сейчас спрос на такие услуги превышает предложение. Самый большой «провал» – по квалифицированным слесарям. При этом он отметил, что «пока китайским автомобилям серьезный ремонт не требуется, а самые большие сложности – как раз с подержанными "европейцами" и "японцами"».

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Автоэксперт Игорь Маркелов, в свою очередь, тоже считает, что с китайскими автомобилями больших проблем пока нет, все они довольно свежие и ремонтируются по гарантии.

Эксперты авторынка отмечают, что еще сильнее, чем нехватка мастеров, ощущается дефицит запчастей. Особенно на новые модели малоизвестных китайских брендов, отметила директор сервиса «АвтоСвИта» Мария Посеницкая.

Источник: Бизнес FM

Фото: Depositphotos

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