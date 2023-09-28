Страховщикам могут отказать в ремонте по ОСАГО бэушными запчастями

Вопрос об использовании б/у запчастей в ремонте по ОСАГО «завис» в Минфине

В Минфине усомнились в том, что предложение о разрешении страховым компаниям производить ремонт по ОСАГО б/у запчастями до конца проработан. Как рассказал директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков, пока речь не идет о внесении поправок в закон об ОСАГО.

Он пояснил, что пока нет механизма, который точно бы указывал на то, что бэушная запчасть надежна и по своим характеристикам не хуже новой.

«С одной стороны, мы понимаем, что новые запчасти стало получать значительно сложнее, с другой - как гарантировать, что тебе не поставят на машину запчасть, с которой ты отъедешь и сразу попадешь в аварию», - поделился он.

Чебосков добавил, что необходима схема сертификации таких запчастей, что позволило бы их спокойно использовать при ремонте машин.

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Источник: ТАСС

Фото: Depositphotos