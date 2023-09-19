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Ремонта автомобиля по ОСАГО придется дожидаться еще дольше

Правительство поддержало увеличение сроков ремонта авто по ОСАГО до 45 дней

Предельный срок ремонта автомобилей по ОСАГО увеличится с 30 до 45 рабочих дней. Проект соответствующего закона поддержало Правительство РФ. Впрочем, в первоначальном варианте страховщики просили 90 дней на восстановительный ремонт, но в предложенном законопроекте его все же уменьшили в два раза.

Закон вступит в силу после утверждения его Госдумой. А до этого времени будут проработаны механизмы, которые обеспечат «документальное подтверждение возможности или невозможности проведения такого восстановительного ремонта на станции технического обслуживания в рамках 30 рабочих дней». Это должно предотвратить злоупотребления со стороны страховщиков по искусственному затягиванию сроков ремонта и выплат.

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Как считают в Российском союзе автостраховщиков (РСА), с введением нового предельного срока ремонта должна повыситься доля ремонтируемых автомобилей. Такая мера необходима в условиях дефицита запчастей и увеличенного срока их поставки, отмечают в РСА.

Проблему возмещения по ОСАГО страховщики предлагают решить введением еще одной меры – разрешением ремонтировать автомобили восстановленными запчастями. Но пока этот вопрос до законодательного уровня не дошел.

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Источник: Российская газета

Фото: АГН «Москва»

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