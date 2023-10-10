Под капотом этого УАЗа 300 сил – отдают недорого!
В Кабардино-Балкарии на продажу выставили УАЗ Hunter с двигателем Toyota 1UZ-FE. Отметим, что этот надежный и весьма популярный в мире тюнинга атмосферный бензиновый V8 в зависимости от конфигурации развивает 245-300 л.с. С движком работают «родная» АКП и раздаточная коробка от внедорожника Toyota Hilux Surf.
Рессоры в задней подвеске уступили место более комфортабельным пружинам, барабанные задние тормоза стали дисковыми. Применены Cooper Discoverer S/T.
Салон фактически полностью изменен с активным использованием компонентов Toyota и других иномарок. Установлены передние кожаные сиденья с электрорегулировками, обогревом и памятью, передние электростеклоподъемники, противоугонная система.
Облик довершает «хмурая» маска передка в комплекте с бампером, оснащенном противотуманными фарами. Этот Хантер выпущен в 2009 году, указанный пробег составляет 95 тысяч км.
Продавец указывает, что кузов находится в хорошем состоянии, а в двигателе нужно поменять маслосъемные колпачки («на холодную» двигатель дымит), и на это будет сделана скидка.
Выставленная цена – 850 тысяч рублей, рассматривается обмен на другое авто. По оформлению есть один нюанс: переделки не узаконены.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Avito
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Отзывы о УАЗ Hunter (1)
Срок владения у меня не автомобилем, но двигателем. Ко всему прочему F-Diesel 4JB1T устанавливается на сельскохозяйственную технику, а именно на самоходный разбрасыватель "Туман 2", агрегат более чем достойный и к нашей "салярке" не прихотлив.
дорогой при покупке
нет