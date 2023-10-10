Под капотом этого УАЗа 300 сил – отдают недорого!

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УАЗ Хантер с двигателем Toyota V8 выставили на продажу по цене Гранты

В Кабардино-Балкарии на продажу выставили УАЗ Hunter с двигателем Toyota 1UZ-FE. Отметим, что этот надежный и весьма популярный в мире тюнинга атмосферный бензиновый V8 в зависимости от конфигурации развивает 245-300 л.с. С движком работают «родная» АКП и раздаточная коробка от внедорожника Toyota Hilux Surf.

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УАЗ Hunter с двигателем Toyota 1UZ-FE
УАЗ Hunter с двигателем Toyota 1UZ-FE

Рессоры в задней подвеске уступили место более комфортабельным пружинам, барабанные задние тормоза стали дисковыми. Применены Cooper Discoverer S/T.

Запаска с задней двери тоже исчезла
Запаска с задней двери тоже исчезла

Салон фактически полностью изменен с активным использованием компонентов Toyota и других иномарок. Установлены передние кожаные сиденья с электрорегулировками, обогревом и памятью, передние электростеклоподъемники, противоугонная система.

В салоне – заимствованные кожаные сиденья и комбинация приборов
В салоне – заимствованные кожаные сиденья и комбинация приборов

Облик довершает «хмурая» маска передка в комплекте с бампером, оснащенном противотуманными фарами. Этот Хантер выпущен в 2009 году, указанный пробег составляет 95 тысяч км.

В трансмиссии – «родная» АКП и раздатка Toyota Hilux Surf
В трансмиссии – «родная» АКП и раздатка Toyota Hilux Surf

Продавец указывает, что кузов находится в хорошем состоянии, а в двигателе нужно поменять маслосъемные колпачки («на холодную» двигатель дымит), и на это будет сделана скидка.

УАЗ Hunter с двигателем Toyota 1UZ-FE
УАЗ Hunter с двигателем Toyota 1UZ-FE

Выставленная цена – 850 тысяч рублей, рассматривается обмен на другое авто. По оформлению есть один нюанс: переделки не узаконены.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Avito

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За РулемИннокентий Кишкурно
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Отзывы о УАЗ Hunter (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Hunter  2014
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Срок владения у меня не автомобилем, но двигателем. Ко всему прочему F-Diesel 4JB1T устанавливается на сельскохозяйственную технику, а именно на самоходный разбрасыватель "Туман 2", агрегат более чем достойный и к нашей "салярке" не прихотлив.

Недостатки:

дорогой при покупке

Комментарий:

нет

+1