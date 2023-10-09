Авито Авто: лидером на «вторичке» авторынка РФ в сегменте SUV стала Lada Niva

Внедорожники и кроссоверы на вторичном рынке РФ подорожали в III квартале на 30%

Средняя цена на кроссоверы и внедорожники на вторничном российском авторынке выросла в третьем квартале текущего года на 30,3%. Продажи в целом по сегменту за этот же период показали рост на 31,5%. Такую статистику «Известиям» озвучили в пресс-службе «Авито Авто».

Топ-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников с пробегом в третьем 2023 года в РФ почти не изменился в сравнении со вторым кварталом текущего года. Самой востребованной на «вторичке» у покупателей стала Lada 4×4 / Niva с пробегом в сегменте SUV.

Средняя стоимость автомобиля отечественного производителя составила 289 тысяч рублей, а доля в сегменте — 6,8%. Второй по популярности стала Chevrolet Niva, на ее долю пришлось 4,4%, а средний цена составила 425 тысяч рублей.

Тройку лидеров замыкает Kia Sportage, ее доля составляет 3,8%, а средняя цена дошла до 690 тысяч рублей. Также в топ-10 вошли Toyota RAV4 (2,8% и 1 млн 998 тысяч рублей) и Volkswagen Tiguan — 2,6% и цена 1, 7 млн рублей.

Следом за ними идут Hyundai Santa Fe (2,5%), Nissan Qashqai (2,4%), BMW X5 (2,3%), Nissan X-Trail (2,2%) и Mitsubishi Outlander (2,2%).

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Источник: Iz.ru

Фото: Unsplash