Греть или не греть: автоэксперт поставил точку в извечном споре водителей

Россиянам рассказали, зачем нужно прогревать ДВС перед поездкой

Передвижение на автомобиле, двигатель которого «не прогрелся» и не достиг рабочей температуры, грозит серьезными неполадками узлов и агрегатов. Таким мнением поделился с изданием ТСН24 автоэксперт Николай Киреенко.

Вопрос о необходимости прогрева двигателя машины перед поездкой неоднократно становился предметом горячих споров между водителями.

По мнению одних, мотору необходимо «дойти» до рабочей температуры, сторонники другой позиции называют такие действия пережитком прошлого.

Киреенко напомнил, что, по европейским стандартам, прогревать автомобиль запрещено не только на законодательном уровне, но и из соображений экологии. В России тоже есть запрет на стоянку машин с запущенным двигателем рядом с жилыми зонами и дворами дольше пяти минут. Наказание за нарушение подразумевает предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

На прогрев двигателей для современных авто достаточно двух минут, уточняет Кириенко, это обусловлено использованием текучих масел типа 5W30. Именно за это время температура двигателя достигнет 18-20 градусов, при условии исправности всех узлов и агрегатов. Но первые километры рекомендуется ехать плавно, не превышая двух тысяч оборотов.

Эти нормативы отличаются от механических стандартов, подчеркивает автоэксперт. Во всех книгах по сопромату и теоретической механике написано, что у деталей из разных материалов разная теплопроводность. Другими словами, нагрузка на узлы с «незаводскими» тепловыми зазорами приведет к повышенному износу.

«То есть, поездка на автомобиле, в котором двигатель не достиг рабочей температуры, может стать причиной серьезных внутренних поломок», — констатирует эксперт.

Перед началом движения необходимо все-таки прогревать машину хотя бы до 40-50 градусов, тогда ресурс автомобиля увеличится, подытожил Кириенко.

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Источник: tsn24.ru

Фото: Depositphotos