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В Омской области задержали женщину, перевозившую в машине 5 кг гашиша

Гашиш на 15 млн рублей женщина-наркокурьер перевозила в багажнике Lada Vesta

На трассе Тюмень – Ишим – Омск сотрудники ГУНК МВД России задержали женщину, перевозившую в багажнике универсала Весты сумку с наркотиками. 36-летняя жительница Армавира, как выяснилось, везла «товар» из Ленинградской области в Новосибирскую.

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Ее остановили в районе рабочего поселка Крутинка и в ходе досмотра обнаружили в машине спортивную сумку с 50 брикетами, содержавшими растительное вещество темного цвета. В дальнейшем экспертиза показала, что это гашиш.

Общий вес наркотика составил около 5 кг, чего хватило бы на 5 тысяч разовых доз. По оценкам МВД, стоимость изъятого зелья может составлять примерно 15 млн рублей. Женщину заключили под стражу и возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 пункту «г» и части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Источник: МВД Медиа

Фото: скриншот видео YouTube

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