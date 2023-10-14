В Омской области задержали женщину, перевозившую в машине 5 кг гашиша
На трассе Тюмень – Ишим – Омск сотрудники ГУНК МВД России задержали женщину, перевозившую в багажнике универсала Весты сумку с наркотиками. 36-летняя жительница Армавира, как выяснилось, везла «товар» из Ленинградской области в Новосибирскую.
Ее остановили в районе рабочего поселка Крутинка и в ходе досмотра обнаружили в машине спортивную сумку с 50 брикетами, содержавшими растительное вещество темного цвета. В дальнейшем экспертиза показала, что это гашиш.
Общий вес наркотика составил около 5 кг, чего хватило бы на 5 тысяч разовых доз. По оценкам МВД, стоимость изъятого зелья может составлять примерно 15 млн рублей. Женщину заключили под стражу и возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 пункту «г» и части 4 статьи 228.1 УК РФ.
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Источник: МВД Медиа
Фото: скриншот видео YouTube
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