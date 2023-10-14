Главное – встать в нужном месте в нужный момент
Подпись к видео рассказывает, что произошло это 7 октября в Антиокии (Колумбия). Мы видим эвакуатор, который везет автомобиль. Транспортное средство эвакуировали, так как им нельзя было управлять в течение дня. Движение в этот день запрещала последняя цифра номерного знака.
Внезапно эвакуатор потерял колесо из-за дефекта болтов.
К счастью, на дороге в этот момент находился подходящий человек в оранжевом жилете, который мигом разрулил ситуацию. Никто не пострадал, хотя колесо и выкатилось на дорогу.
После этого автомобиль переместили на другой эвакуатор, и он без происшествий продолжил свой путь.
Все завершилось благополучно, но как этот парень почувствовал, что ему нужно встать в этом месте в нужное время? Словно ждал, что что-то вот-вот произойдёт.
Наверно, этот вопрос так и останется без ответа.
Справка
В Колумбии действует своеобразный метод борьбы с дорожными пробками, основанный на комбинациях цифр в автомобильных номерных знаках. Если последняя цифра номера автомобиля – «6», то следует воздерживаться от выезда на дороги в среду и субботу с 6:00 до 20:00. В случае, если номер заканчивается на «4», то вам стоит избегать движения по вторникам и четвергам.
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Видео: YouTube
Фото: скриншот видео YouTube
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