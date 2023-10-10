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Цены растут, автомобилей все меньше: аналитики изучили вторичный рынок

CM.Expert: число продаваемых в России авто с пробегом упало до рекордного минимума

Подержанных автомобилей продаваться стало меньше, «уходят» они быстрее, а цены при этом на них продолжают расти. К такому выводу пришли аналитики CM.Expert, проанализировав базу объявлений на основных российских классифайдах.

Как следует из отчета, за последние 17 месяцев количество предложений о продаже бэушных автомобилей установило антирекорд: дилеры и частные лица вывесили 955 тыс. объявлений, что на 15,7% ниже уровня начала 2023 года.

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При этом количество предложений от частников продолжает сокращаться, а от дилеров, наоборот, увеличилось и составляет 21,3% от общего количества объявлений. Машины от частных лиц продаются в среднем за 26 дней, от юрлиц – за 36 дней.

Средняя стоимость автомобиля на вторичке с начала года увеличилась на 16,7% и достигла рекордных 1,408 млн рублей. При этом у частных лиц она составляет 1,24 млн рублей, а у дилеров – чуть выше двух млн рублей.

Источник: CM.Expert

Фото: depositphotos.com

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