Isuzu D-Max 2024 года: новый дизайн, новое оснащение
Спустя четыре года после своего дебюта в октябре 2019 года третье поколение пикапа Isuzu D-Max 2024 претерпело обновление. Новая версия была представлена в Таиланде и получила значительные изменения: обновленный дизайн экстерьера, улучшенные технологии в салоне, режим повышенной проходимости и усовершенствования в области безопасности.
Напомним, Isuzu D-Max конкурирует с такими моделями как Ford Ranger и Toyota Hilux.
Передняя часть пикапа теперь имеет обновленную решетку радиатора с трехмерным дизайном, новые фары и измененные воздухозаборники в бампере. Задняя часть также изменена, она имеет более крупный интегрированный спойлер и измененную графику задних фонарей.
Несмотря на то, что двигатели те же, у пикапа улучшены ходовые характеристики в режиме полного привода благодаря обновленной электронике. В области безопасности также были внесены изменения, такие как, например, новая камера ADAS с функцией обогрева для холодной погоды.
Начало продаж обновленного Isuzu D-Max 2024 запланировано на 12 октября в Таиланде, а затем модель будет представлена на других мировых рынках.
Цены на местном рынке варьируются от 540 000 тайских батов (1,5 млн рублей) за самую доступную версию с обычной кабиной и задним приводом до 1 257 000 тайских батов (3,4 млн рублей) за флагманскую версию V-Cross 4x4.
Автопроизводитель также объявил о планах по выпуску электрического пикапа в Таиланде, который изначально будет предназначен для европейского рынка.
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Фото: Isuzu
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Отзывы о Isuzu D-Max (3)
внешний вид
раньше была жесткая
Конечно машина супер люкс и ценник адекват