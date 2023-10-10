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Isuzu D-Max 2024 года: новый дизайн, новое оснащение

В Таиланде дебютировал обновленный рамный пикап Isuzu D-Max 2024 года

Спустя четыре года после своего дебюта в октябре 2019 года третье поколение пикапа Isuzu D-Max 2024 претерпело обновление. Новая версия была представлена в Таиланде и получила значительные изменения: обновленный дизайн экстерьера, улучшенные технологии в салоне, режим повышенной проходимости и усовершенствования в области безопасности.

Напомним, Isuzu D-Max конкурирует с такими моделями как Ford Ranger и Toyota Hilux.

Передняя часть пикапа теперь имеет обновленную решетку радиатора с трехмерным дизайном, новые фары и измененные воздухозаборники в бампере. Задняя часть также изменена, она имеет более крупный интегрированный спойлер и измененную графику задних фонарей.

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Несмотря на то, что двигатели те же, у пикапа улучшены ходовые характеристики в режиме полного привода благодаря обновленной электронике. В области безопасности также были внесены изменения, такие как, например, новая камера ADAS с функцией обогрева для холодной погоды.

Начало продаж обновленного Isuzu D-Max 2024 запланировано на 12 октября в Таиланде, а затем модель будет представлена на других мировых рынках.

Цены на местном рынке варьируются от 540 000 тайских батов (1,5 млн рублей) за самую доступную версию с обычной кабиной и задним приводом до 1 257 000 тайских батов (3,4 млн рублей) за флагманскую версию V-Cross 4x4.

Автопроизводитель также объявил о планах по выпуску электрического пикапа в Таиланде, который изначально будет предназначен для европейского рынка.

Фото: Isuzu

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За РулемАлексеева Елена
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Отзывы о Isuzu D-Max (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Isuzu D-Max  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

внешний вид

Недостатки:

раньше была жесткая

Комментарий:

Конечно машина супер люкс и ценник адекват

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