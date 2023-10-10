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Пилоты Формулы-1 дают имена своим болидам и разговаривают с ними

10 октября по всему миру отмечают Международный день гонщика

Международный день гонщика ежегодно отмечают10 октября. Впервые автомобильные гонки проводились в Париже в 1894 году. В числе участников гонок были автомобили и с бензиновым двигателем, и с паровым.

Но некоторые склоняются, что первый старт автомобильных гонок состоялся в 1895 году. Тогда автопробег протяженностью 1200 км прошел по маршруту Париж — Бордо — Париж. В этих гонках впервые принял участие автомобиль с пневматическими шинами.

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Известный всему миру чемпионат «Формула-1» впервые стартовал в 1950 году. У пилотов есть традиция, которой уже более 55 лет: после завершении гонки победители на пьедестале обливаются шампанским.

Изначально пилоты просто открывали шампанское и делали несколько глотков. Но в 1966 году во время 24-часовой гонки Ле-Мана шампанское долго простояло на жаре. После вручения призов одна из бутылок самопроизвольно открылась и обрызгала всех, кто находился рядом с пьедесталом. Годом спустя победитель гонки Дэн Герни повторил трюк, взболтав бутылку, так и зародилась эта традиция.

Еще одной традицией у пилотов является нанесение узоров на шлемы, это могут быть карикатуры, надписи с количеством побед и другие. Присвоение первого номера болида чемпиону мира прошлого сезона тоже является традицией. Гонщики — народ суеверный, поэтому вы не увидите болида с номером 13 в списке, после 12-го сразу идет 14-й.

Пилоты на удачу вместе с инженерами обходят трассу накануне гонки, кроме того, принято выходить из автомобиля с той же стороны, с которой садится пилот. Если нужно обойти болид, то его обходят сзади, а не спереди. Исключительно все пилоты воспринимают свои гоночные машины как одушевленное существо, дают им имена и разговаривают с ними.

В Международный день гонщика в различных городах устраиваются показательные выступления и конкурсные заезды, а также гонки по бездорожью.

Источник: Autonews.ru

Фото: Panoramic / Global Look Press

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