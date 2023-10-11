Правительство увеличило планы по штрафам ГИБДД. Что думают водители?

«За рулем»: большинство водителей не поддерживает увеличение планов по сборам штрафов ГИБДД

На прошлой неделе «За рулем» рассказывал о том, что правительство увеличило планы по сборам штрафов за нарушение ПДД. Ожидается, что с каждым годом казна должна пополняться от штрафов на все более весомую сумму: в 2024-м – 52,8 млрд рублей, в 2025-м – 58,4 млрд рублей, в 2026-м – 61 млрд рублей.

С одной стороны, можно возмутиться очередному «способу отъема». С другой – повысить собственную бдительность и не давать повода. А как думаете вы, наши читатели? Это мы решили выяснить путем опроса подписчиков «За рулем» в Viber.

Примерно пятая часть из более чем 3 тысяч респондентов считает, что даже если новый план заработает, это никак не скажется на тех, кто не нарушает ПДД – им бояться нечего. Но большая часть (около 78%) ответила следующим образом: «Сколько можно наживаться на народе?!».

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Напомним, автоэксперт Александр Шумский высказался о нововведении так:

«Вектор четко сменился со снижения количества нарушений и штрафов в сторону наполнения казны с их помощью. Так что ждем больше камер, ловушек и протоколов. Речи о безопасности дорожного движения пока не идет».

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Фото: коллаж «За рулем»