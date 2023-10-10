Стало известно, за сколько можно купить в РФ Toyota Highlander из Китая

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Toyota Highlander с 248-сильным мотором оценили в 6,69 млн рублей

Продажи японского кроссовера Toyota Highlandert возобновились на рынке России. Автомобили из Китая в нашу страну завозятся в частном порядке.

При условии оплаты наличными цена за кроссовер составит 6,69 млн рублей. Покупатели могут рассчитывать на скидки в случае сдачи авто в трейд-ин или оформлении кредита.

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Кроссовер оснащен бензиновым мотором объемом 2 л мощностью 248 л.с. и автоматической коробкой передач, привод полный. В списке оборудования есть круиз-контроль, климат-контроль, датчик света, камера кругового обзора, задний парктроник, а также система запуска двигателя кнопкой.

До ухода с российского рынка японский производитель официально продавал Toyota Highlander с безальтернативным бензиновым двигателем V6 объемом 3,5 л, мощностью 249 л.с. и 353 Нм крутящего момента. Сейчас купить «официальный» Highlander у российских дилеров практически невозможно.

Источник: Autonews.ru

Фото: carnewschina.com

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За РулемСветлана Тарасенко
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Отзывы о Toyota Highlander (1)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Toyota Highlander  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

По моему это всё равно нереальная цена за кроссовер. Так же как и за круизер в принципе.

-1