Стало известно, за сколько можно купить в РФ Toyota Highlander из Китая
Продажи японского кроссовера Toyota Highlandert возобновились на рынке России. Автомобили из Китая в нашу страну завозятся в частном порядке.
При условии оплаты наличными цена за кроссовер составит 6,69 млн рублей. Покупатели могут рассчитывать на скидки в случае сдачи авто в трейд-ин или оформлении кредита.
Кроссовер оснащен бензиновым мотором объемом 2 л мощностью 248 л.с. и автоматической коробкой передач, привод полный. В списке оборудования есть круиз-контроль, климат-контроль, датчик света, камера кругового обзора, задний парктроник, а также система запуска двигателя кнопкой.
До ухода с российского рынка японский производитель официально продавал Toyota Highlander с безальтернативным бензиновым двигателем V6 объемом 3,5 л, мощностью 249 л.с. и 353 Нм крутящего момента. Сейчас купить «официальный» Highlander у российских дилеров практически невозможно.
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Источник: Autonews.ru
Фото: carnewschina.com
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Отзывы о Toyota Highlander (1)
По моему это всё равно нереальная цена за кроссовер. Так же как и за круизер в принципе.